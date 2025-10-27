Haberler

Bursa'da Fırtına Etkili Oldu, Ağaçlar Devrildi

Bursa'da Fırtına Etkili Oldu, Ağaçlar Devrildi
Bursa'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına, şehir merkezinde bazı ağaçların devrilmesine ve bir evin çatısından düşen tuğlaların park halindeki araca zarar vermesine neden oldu. Vatandaşlar lodos yüzünden yürümekte zorluk yaşadı.

Öte yandan merkez Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nde bir evin çatısındaki tuğlalar park halindeki minibüsün üzerine uçarak maddi hasara yol açtı.

Şehir merkezinde vatandaşlar lodos sebebiyle yürümekte güçlük çektiler. Reklam panoları ve çöp kutuları ise yerlerinden söküldü.

Öte yandan gün içinde saatteki hızı 46 kilometreye ulaşan lodosun akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bırakması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
