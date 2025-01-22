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Bursa'da Firari Hükümlüler Operasyonda Yakalandı

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Bursa'da, 'cinsel istismar' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan iki firari hükümlü, eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği baskınlarda, zanlılar evlerinde gözaltına alındı.

Bursa'da firari hükümlü şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Eşzamanlı yapılan baskınlarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlılar evlerinde yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 'Cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan Onur Dökmen (38) 3 yıldır, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Gürkan Yazıcıoğlu 2,5 yıldır aranıyordu. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şahıslar adreslerinde yakalandı. Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda koçbaşı ile kırılan kapılar ve şüphelilerin adreslerinde yakaladığı anlar kameraya yansırken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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