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Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrası FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği şüphelisi olan 7 kişiye yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

7 FETÖ/PDY üyesinin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Bursa 3. Sayfa Haberler

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