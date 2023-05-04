Bursa'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrası FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği şüphelisi olan 7 kişiye yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

7 FETÖ/PDY üyesinin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - BURSA