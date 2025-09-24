Bursa'da FETÖ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Bursa merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen N.Ç., A.F.A., V.Ş., Z.Ö. ve R.Y. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. - BURSA