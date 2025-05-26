Bursa'da Fenerbahçe Şampiyonluk Kutlamalarında Kavga: Bir Kişi Yerde Tekmelendi

Bursa'da Fenerbahçe Şampiyonluk Kutlamalarında Kavga: Bir Kişi Yerde Tekmelendi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yerde tekmelendi ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Bursa'da Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yerde tekmelerin hedefi oldu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kutlamaların yaşandığı esnada iki grup arasında trafikte tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kısa sürede kavgaya tutuşan şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir şahsın ise yerde tekmelere maruz kaldığı görüldü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı ise amatör kamerayla görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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