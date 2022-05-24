Bursa'da feci kaza... Motosiklet sürücüsü önce minibüse sonra kaldırıma böyle çarptı - Haberler

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Bursa'da feci kaza... Motosiklet sürücüsü önce minibüse sonra kaldırıma böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da feci kaza... Motosiklet sürücüsü önce minibüse sonra kaldırıma böyle çarptı Bursa'da hatalı şerit değiştiren panelvan minibüs bir motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına sebep oldu.

Bursa'da feci kaza... Motosiklet sürücüsü önce minibüse sonra kaldırıma böyle çarptı

Feci motosiklet kazası bir otomobilin kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da hatalı şerit değiştiren panelvan minibüs bir motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına sebep oldu. Motosiklet sürücüsünün panelvan minibüse ve kaldırıma çarptığı anlar bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet; hatalı şekilde şerit değiştiren panelvan minibüse çarptı. Daha sonra sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Motosiklet, Minibüs, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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