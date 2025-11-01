Haberler

Bursa'da Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında, araç taşıma işi yapan çekici kamyonet hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yolcular da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada araç taşıma işi yapılan çekici kamyonet, hafif ticari araca çarptı; kaza da ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Enes A.(23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Taner C.(60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Nesrin C.(56), Ebru (51) ve Zeynep C.(23) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Durumu ağır olan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Ebru Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Çoşkun da bugün saat 14.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
