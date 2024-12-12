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Bursa'da Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Bursa'da Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleşen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan kadın sürücü bir kişinin ölümüne, diğerinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yüzde 89 kusurlu bulunan sürücü serbest bırakıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kavşakta iki aracın karıştığı bir kişinin öldüğü diğerinin ise ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kazada yüzde yüz kırmızı ışık ihlali yapan ve 89 kusurlu sayılan kadın sürücü ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaza, 10 Aralık Salı günü Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı İznik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu istikametinden gelen 26 AFV 175 plakalı otomobilin sürücü Avukat Alev Akkaya K., kavşağa geldiği esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı. Kadın sürücü bu sırada Hüseyin Şen'in idaresindeki 16 H 4730 plakalı otomobile çarpmasıyla Şen, idaresindeki araç direğe çarparak durabildi. Feci kazada sürücünün yanında bulunan Serkan Yıldızhan hayatını kaybederken, geçmiş dönem AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Şen, ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yüzde 89 kusurlu sayılan avukat serbest kaldı

Kazanın ardından Serkan Yıldızhan, sevdiklerinin gözyaşlarıyla birlikte toprağa verilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü, yüzde 89 kusurlu olarak hakim karşısına çıktı. Çıkarıldığı mahkemece sürücü serbest kalırken, karara tepki çığ gibi büyüdü. Öte yandan feci kaza anı ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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