Bursa'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yayaya yol veren araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil karşı şeride geçerek cip ile çarpıştı. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesi'nde seyir halinde olan Kenan D. (22) yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol veren aracı son anda fark etti. Araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek Ayten M. (36) idaresindeki 34 UZ 3681 plakalı cipe çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanmazken, cip sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Ömer Yiğit M. (9), Meryem Azra M. (7), Ali Elyasa A. (11), Asım Eren A. (7), İpek Beyza A. (1), Ayşe S. (65) ve Gülşen Sağlam A. (40) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA