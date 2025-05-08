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Bursa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir Mercedes otomobil ile KIA cip çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, cip sürücüsü ise alkollü olarak bulundu. Olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan cip sürücüsünün durumu stabil.

Bursa'da feci kaza... KIA cip, Mercedes'e çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lüks otomobil, karşı istikametten gelen cip ile çarpıştı. Otomobildeki 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen cipin sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu.

Kaza saat 01.10 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş idaresindeki 06 EMB 514 plakalı Mercedes otomobil ile karşı istikamette seyreden Y.S. idaresindeki 16 BAP 990 plakalı KIA marka cip çarpıştı. Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Ağır hasar alan lüks otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarıldı.

Alkollü sürücü çalıların arasında bulundu

Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının sonunda kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu. Yaralı olduğu belirlenen Y.S. sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.'nin, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri tamamladıktan sonra cenazeler Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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