Bursa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yunus Tanrıkulu yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, yoldan U dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü Yahya Hüren yönetimindeki 16 BBB 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BBB 268 plakalı araçtaki yolcular Refika Hüren(55), Özlem Dutar(35), Ahmet Faruk D.(4), Abdullah Eren D.ve diğer araçtaki yolcu Recep Tanrıkuluyaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan Özlem Dutar ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.