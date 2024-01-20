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Bursa'da faciadan dönülen anlar kamerada

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Bursa'da bir otomobil sürücüsü attığı makas ile kazaya sebep oldu. En sol şeritten en sağa geçerken kazaya sebep olan sürücü kameraya yansırken, kazaya yol açan sürücünün durmaması dikkat çekti.

Bursa'da faciadan dönülen anlar kamerada...Makas atan maganda kazaya sebep oldu

Kazaya sebep oldu, olay yerinden kaçtı

BURSA - Bursa'da bir otomobil sürücüsü attığı makas ile kazaya sebep oldu. En sol şeritten en sağa geçerken kazaya sebep olan sürücü kameraya yansırken, kazaya yol açan sürücünün durmaması dikkat çekti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken iki aracın arasında makas atmak istedi. Fakat iki araç arasındaki mesafeyi kestiremeyen sürücü orta şeritteki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere savrulurken, makas atan trafik sürücü durmadan yoluna devam etti.

Kazada can kaybı yaşanmazken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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