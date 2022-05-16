Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Haberler

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Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı Bursa'da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı

BURSA - Bursa'da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasında görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanların gökyüzünü kapladığı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Üretilen ürünleri hammaddesinin plastik olması, yangının kısa sürede büyümesine sebep olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

Fabrika, Kestel, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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