Bursa'da evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan narkotik şüphelisi şahsın evi görenleri şaşkına çevirdi. Ekiplerin baskın attığı ev uyuşturucu serasına çıkarken, bir adette ruhsatsız tabanca yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbarat sonucu takipe aldığı şüpheli D.M.D isimli şahısın Gençali Mahallesi'nde bulunan ikametine yapılan operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, evin odalarının uyuşturucu serasına döndüğü gören ekipler, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 7.65 mm çapında fişek, 54 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetirmek için kullanılan fanlar, klimalar, nemlendirmek için kullanılan su tankları ve pompalar, termostatlar, saksılar, özel ışıklandırma düzeneği ele geçirildi.