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Bursa'da evden eve tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kamyonetin kasasında eşyaları tutan vatandaşın tehlikeli şekilde seyahat etmesi kameralara yansıdı. Vatandaşın eşyalar düşmesin diye vücudunu siper etmesi ise dikkat çekti.

Bursa'da evden eve tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde evden eve eşya taşıyan kamyonet yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin kasasında eşyaları tutan vatandaşı gören sürücüler gözlerine inanamadı. Bir süre tehlikeli şekilde giden kamyonet ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşın eşyalar düşmesin diye vücudunu siper etmesi ise hafızalara kazındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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