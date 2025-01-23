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Bursa'da Evden 125 Bin Liralık Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Evden 125 Bin Liralık Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir evden 125 bin liralık altın ve para hırsızlığı yapan şüpheli, 30 farklı kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı. Yetkililer, ilçede artan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde evden 125 bin liralık altın ve para hırsızlığı yaptığı tespit edilen hırsız, 30 kameranın incelenmesi sonucu yakalandı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine inceleme başlatan ekipler, 30 kamera inceleyerek bir evden 125 bin liralık altın ve para çaldığı tespit edilen hırsızlardan birini yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri özellikle salı günü ilçede pazar kurulması ile nüfusun arttığını dışarıdan gelen hırsızların ev hırsızlığına yöneldiğini belirtti. Yetkililer özellikle daire kapılarının mutlaka kitlenmesini, kitlenmeyen ev kapılarının kart yöntemi ile rahat bir şekilde açıldığını ve vatandaşın mağduriyet yaşadıklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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