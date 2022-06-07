Bursa'da esrarengiz ölüm...Yanında tabanca bulundu - Haberler

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Bursa'da esrarengiz ölüm...Yanında tabanca bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da esrarengiz ölüm...Yanında tabanca bulundu

Bursa'da yol kenarında park halinde bulunan otomobil içerisinde 24 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

Bursa'da yol kenarında park halinde bulunan otomobil içerisinde 24 yaşında bir erkek cesedi bulundu. Şahsın yanındaki silaha polis el koydu.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi Orhaneli- Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan bir tesise ait otoparkta görevliler tarafından otomobil içerisinde hareketsiz duran bir kişi bulundu. Durumdan şüphelenen görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede 24 yaşındaki F.G.'nin hayatını kaybettiğini öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler şahsın silahla vurularak öldüğünü belirledi. Ayrıca vurulduğu silahın otomobilin içerisinde bulunmasının ardından olayın intihar da olabileceğini düşünen ekipler detaylı araştırma başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından F.G.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu Kurumu Morguna kaldırıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhaneli Bursa 3. Sayfa Haberler

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