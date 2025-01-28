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Bursa'da Eski Nişanlısına Pompalı Tüfekle Saldırı

Bursa'da Eski Nişanlısına Pompalı Tüfekle Saldırı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eski nişanlısı ve 14 yaşındaki kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırgan, polis tarafından yakalandı. Olayda yaralanan iki kız kardeş hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da eski nişanlısına ve 14 yaşındaki kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski nişanlısı Aynur A. (23) ile sorun yaşayan Tayfun S. (23), kendisini takip etmeye başladı. Tayfun S., sokak arasında ilerlediğini gördüğü Aynur A. ile 14 yaşındaki kardeşi Nuray A.'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kız kardeş yaralanırken, saldırgan kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan kız kardeşlerin Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda güvenlik kamerası izlendi, şüpheli yakalandı

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Tayfun S. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen bir kişi, tüfekle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Tayfun S.'nin kıskançlık sebebiyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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