Bursa'da Eski Nişanlı Tarafından Saldırıya Uğrayan Genç Kadının İki Bacağı Kesildi

Bursa'da eski nişanlısı tarafından sürüklenerek götürüldüğü ormanlık alanda silahla vurulan genç kadının iki bacağı da diz kapaklarından operasyonla kesildi.

Olay, geçtiğimiz ay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda T. (28) eski nişanlısı Elif B.'yi (27) kaçırıp 16 AVH plakalı hafif ticari araçla birlikte kızın şimdiki sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye geldi. Arda T. araçtan inerek pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Kıraathanenin üzerinde bulunan bir evin balkonunda oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan Yusuf bebek ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra yanına eski nişanlısı Elif B.'yi de alan Arda T. bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Kaçarken kırmızı ışıkta bekleyen aracı gasp etti

Arda T. kendi aracıyla kaçtıtan 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'ye ait 16 BCS plakalı otomobili silah zoru ile gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. İlk olayda kullandığı hafif ticari araç ise yolun ortasında kaldı. Yasin T.'nin ihbarı üzerine polis soruşturmayı derinleştirerek konunun aynı olayın devamı olduğunu tespit etti. İlk olayda kullanılan hafif ticari araçta ise tüfek ile tabanca ele geçirildi. Arda T.'nin aracı silah zoruyla gasp etmesi ve kıraathaneye ateş açma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenince cinnet geçirmiş

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Elif B. ile Arda T.'nin eskiden nişanlı olduğunu ve sonrasında yüzük atarak ayrıldıklarını tespit etti. Arda T.'nin ise eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenince cinnet geçirdiği ortaya çıktı.

300 güvenlik kamerası incelendi, ormanlık alana gittikleri tespit edildi

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Arda T. ve Elif B.'nin gasp ettikleri araç ile Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Polis ve jandarmanın dron destekli yürüttüğü çalışmada araç terk edilmiş halde bulundu.

Dron tespit etti, polisler harekete geçti

Soruşturmayı derinleştiren polis, dron yardımıyla Arda T. ile Elif B.'yi terk ettikleri araçtan 3 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda belirledi. Polis ve jandarma bölgeyi abluka altına aldı. 100 kişilik polis ve jandarma ekibi dikkatli bir şekilde şüphelilere yaklaştı. Polisin geldiğini gören Arda T. eski nişanlısı Elif B.'nin bacaklarına ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan Elif B. kan kaybederken, bir süre bekleyen Arda T. genç kızın gözü önünde kendi kafasına dayadığı tabanca ile ateş etti. Ekipler yaralı kızı ambulansla hastaneye kaldırırken, Arda T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kadının iki bacağı kesildi

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Elif B., diz kapağındaki atardamarın parçalanması nedeniyle kangren oldu. Elif B.'nin iki bacağı 6 gün arayla diz kapağının üzerinden kesildi. Öte yandan, Elif B.'nin ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm" diyerek ağladığı ve psikolojik destek aldığı bildirildi. - BURSA