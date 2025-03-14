Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Halk sokağa döküldü
12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Bursa'da Eski Model Araç Alev Alev Yandı

Bursa'da Eski Model Araç Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi ilçesinde bir Tofaş marka Şahin modeli araç bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan su döken bir vatandaş, yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eski model araç alev alev yandı. Balkonda olan bir vatandaş ise aracın üzerine pet şişeyle su döktü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Hamitler'de gerçekleşti. Tofaş marka Şahin model araç, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Balkonda olan vatandaş ise aracın üzerine elinde olan pet şişenin içerisindeki suyu aracın üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde
img

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
img

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.