Bursa'da Eski Model Araç Alev Alev Yandı
Osmangazi ilçesinde bir Tofaş marka Şahin modeli araç bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan su döken bir vatandaş, yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eski model araç alev alev yandı. Balkonda olan bir vatandaş ise aracın üzerine pet şişeyle su döktü. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Hamitler'de gerçekleşti. Tofaş marka Şahin model araç, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Balkonda olan vatandaş ise aracın üzerine elinde olan pet şişenin içerisindeki suyu aracın üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA