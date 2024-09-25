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Bursa'da Eski Boksör Polise Silah Çekti, Soruşturma Başlatıldı

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Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski boksör İ.K., komşularının şikayeti üzerine polis ekiplerine silah çekti. Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve diğer suçlamalarla ilgili olarak soruşturma başlattı ve tutuklama talep etti.

Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski boksörün polis ekiplerine silah çekmesine ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa'da komşularının yüksek sesten şikayetçi olmaları üzerine adrese yönlendiren polis ekiplerine silah çeken eski boksöre ilişkin soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çerçevesinde, 25 Eylül 2024 günü ilimiz Yıldırım ilçesinde şüpheli İ.K.'nın 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçunu işlediği iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan şüpheli İ.K. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli İ.K. hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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