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Bursa'da Eski Bacanak Hırsızlık Yaptı

Bursa'da Eski Bacanak Hırsızlık Yaptı
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Bursa'da bir adam, eski bacanağının iş yerinde bıraktığı aracın anahtarını alarak, içinde bulunan 24 bin lira para ve telefonu çaldı. Şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'da bir miktar parası ve telefonu çalınan adam polise başvurdu. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete giden mağdur adam, parasını çalan kişinin eski bacanağını olduğunu öğrenince başından kaynar sular döküldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'ndeki iş yerinde eski bacanağını ziyarete giden, Erkan K., (38) Nihat T.'nin (41) yerinde olmadığını fark edince masanın üstünden aracın anahtarını aldı. Arabaya yönelen şüpheli, otomobildeki telefon ve 24 bin lira para çalıp hiçbir şey olmamış gibi anahtarı masayı bırakıp, kayıplara karıştı. Aracına binen mağdur adam parasının ve telefonun yerinde olmadığını görünce ihbarda bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek yaptığı çalışmada Erkan K.'yi yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen kişinin eski bacağını olduğunu anlayan mağdur kişi, şok üzerine şok yaşadı.

Şüpheli bacanak ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık anı ise kameraya güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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