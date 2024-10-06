Bursa'da Eşini Vuran Şahıs Kaçtı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ayrılma aşamasındaki eşi S.Y. tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı. Zanlıyı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Bursa'da bir şahıs, ayrılma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi 242. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eev gelen S.Y (51), ayrılma aşamasında olduğu eşini ayaklarından silahla vurarak kaçtı. Talihsiz kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı. - BURSA