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Bursa'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı İfadesinde Şok Detaylar Verdi

Bursa'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı İfadesinde Şok Detaylar Verdi
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Bursa'da, eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, hakim karşısında verdiği ifadede eşinin kendisini aldattığını söyleyerek cinnet geçirdiğini belirtti. Zanlının kendi de erkekle aldattığını kabul etmesi dikkat çekti.

Bursa'da geçen yıl eşiyle yaşadığı tartışma sonrası onu bıçaklayarak öldüren ve hakim karşısına çıkan 2 çocuk babası zanlı, "Eşimin beni aldattığını yakaladım, cinnet geçirdim bıçakladım" dedi. Hakimin "Sen eşini aldattın mı" sorusuna ise zanlı, "Erkekle aldattım" diye cevap verdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi'nde 2 çocuk babası Erdem Gülenç, eşi İrade G. ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu tartışmaya başladı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönünce Erdem G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından ve 14 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İrade G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Erdem G. ise emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan adam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakim karşısına çıktı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından hazırlanan iddianame sonrası, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Erdem G., hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Çocuğa ve alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Davası görülen tutuklu sanık Erdem G., hakimin "Neden öldürdün" sorusuna, "Eşim beni aldatıyordu. Sosyal medyada uygunsuz fotoğraflarını birilerine gönderdiğini gördüm. Beni küçümseyince cinnet geçirdim. Mutfakta ahşap bir bıçak vardı. O esnada kendisine vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Hakimin "Sen hiç eşini aldattın mı" sorusuna ise Erdem G., "Erkekle aldattım. Daha önce birlikteliğimiz vardı. Eşimin de bundan haberi vardı" diye cevap verdi.

Yeni ifadelerin ortaya çıkmasının ardından 9. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığın davasını bir ileri tarihe erteledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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