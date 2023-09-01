Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Mudanya Yolu Balat girişi yakınlarında aracında tartıştığı eşi Leyla Koca'yı bıçaklayarak öldüren Hakkı Koca pişmanlığını dile getirmiş, kendisine de vatandaşlar tepki göstermişti. Bir anlık cinnet haliyle olayı işlediğini söyleyen ve eşinin evi terk etmesini hazmedemediğini dile getiren Hakkı Koca, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA