Bursa'da Eşini 45 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 20 yaşındaki eşini 45 yerinden bıçaklayarak öldüren Salican Mehmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yakalanan şahsın daha önceki suçları da ortaya çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki gün önce 20 yaşındaki eşini 45 yerinden bıçaklayarak öldüren cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, iki gün önce Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu 2 çocuk annesi Arzu Khalılova (20) ile birlikte yaşadığı eşi Salican Mehmet (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Vücuduna 45'ten fazla bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Khalılova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Salican Mehmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ifadesinde, "Eşim alışverişe çıkmak istedi. Çocuklara benim bakmamı söyledi. Sinirlendim, tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım" dedi.

Yapılan incelemede şüphelinin 'kasten yaralama', 'kullanmak için uyuşturucu bulundurma' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 8 ayrı kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca öldürdüğü eşi hakkında da 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Genç kadının cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Değirmenlikızık Yeni Cami'de kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. - BURSA

