Bursa'da Eşine Şiddet Uygulayan Adamın Eşine Tepki

Bursa'da Eşine Şiddet Uygulayan Adamın Eşine Tepki
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sokakta eşine şiddet uygulayan bir adamın durumu, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Kadının eşini savunmaya çalışması ise vatandaşlardan tepkiyle karşılandı. Olay, polisin müdahalesiyle son buldu.

Eşini savunan kadına vatandaşlardan tepki

BURSA - Bursa'da sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, eşini savununca vatandaşlar da tepki gösterdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir erkek, sokak ortasında eşine şiddet uyguladı. Olay, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şahsın eşine fiziksel şiddet uyguladığını gören çevre sakinleri duruma müdahale etti. Ancak kadının, kendisine şiddet uygulayan eşini savunmaya başlaması üzerine bu kez vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Bu sırada olay, çevrede bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Emniyet güçleri hem saldırgan erkeği hem de kadını gözaltına alarak karakola götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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