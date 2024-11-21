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Bursa'da Eşine Çekiçle Saldıran Koca Serbest Bırakıldı

Bursa'da Eşine Çekiçle Saldıran Koca Serbest Bırakıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşini çekiçle başına vurarak ağır yaralayan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini çekiçle başına vurarak ağır yaralayan koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokaktaki bir evde meydana geldi. Sabah uyanan Cüneyt İ.(40), giyinip işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen adamı gören eşi Sümeyra İ.(38), neden eve geldiğini sordu. Bu duruma sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ.(40) elindeki çekiçle eşi Sümeyra İ.(38)'nin başına defalarca vurdu. Ağır yaralanan kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli koca ise evden ayrıldı. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın beyin cerrahi servisine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüpheli koca ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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