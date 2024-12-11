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Bursa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 1 Polis Yaralandı, 6 Gözaltı

Bursa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 1 Polis Yaralandı, 6 Gözaltı
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Bursa'nın İznik ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda bir polis memuru yaralanırken, 6 şüpheli yakalandı ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 5 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bursa Narkotik Şube ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 1 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde küme evlerini hedefine alan Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şafak vakti operasyon düzenledi. 5 ayrı adrese düzenlenen baskında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, yüklü miktarda uyuşturucu, 6 şüpheli ile birlikte yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtilirken, şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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