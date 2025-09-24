Bursa'da Eş Zamanlı Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Eylül 2025 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. - BURSA