Haberler

Bursa'da Eş Zamanlı Operasyon: 6 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Eylül 2025 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk'ın babası hakkında mide bulandıran iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York sokaklarında 'İmamoğlu' kamyonu

Dünyanın gözünü çevirdiği şehrin sokaklarında "İmamoğlu" kamyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.