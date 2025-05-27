Bursa'da Eş Zamanlı Operasyon: 44 Kişi Gözaltına Alındı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 44 şüpheli gözaltına alındı ve 4 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 44 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 48 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri sürüyor. Firari durumda bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. - BURSA