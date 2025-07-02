Bursa'da Engelli Gence Bıçakla Saldırı

Bursa'da Engelli Gence Bıçakla Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de, tanımadığı engelli genci bıçakla yaralayan şüpheli alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı. Olayda yaralanan gencin sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda tanımadığı engelli genci bıçakla boynundan yaralayan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cenon bulvarında bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olan Rüstem P. (45), hiç tanımadığı sağır ve dilsiz olan Mehmet T.'ye (27) kendisine küfür ettiğini iddia ederek saldırdı. Saldırgan Rüstem P., elindeki bıçakla engelli olan Mehmet T.'yi boynundan bıçakla yaraladı.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.