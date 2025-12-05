Bursa Emniyeti araç filosunu güçlendirdi: 119 yeni araç teslim edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, araç filosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Özel Harekat Binası'nda düzenlenen törenle, emniyet ekiplerine ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlere toplam 119 yeni araç teslim edildi.

Törene AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, ile ilçe emniyet müdürleri katıldı. Protokol üyeleri, yeni araçların güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Araç teslim töreninin ardından hayır için kurban kesildi. Dualarla uğurlanan araçlar, daha sonra kent merkezinde konvoy halinde tur atarak adeta gövde gösterisi yaptı. Siren sesleri ve güçlü görüntüleriyle dikkat çeken konvoy, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Törende konuşan Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, "Bu araçlar sahadaki etkinliğimizi daha da güçlendirecek. Operasyon kapasitemizi, hız, çeviklik ve erişebilirlik bakımından yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Toplam 119 yeni hizmet aracımızı teşkilatımızı kazandırmamız, suç ve suçluda kararlılığımızı gösterirken, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetini de büyük ölçüde arttıracaktır. Yeni araç filomuz özellikle asayiş, terörle mücadele, narkotik faaliyetleri, kaçakçılık ve organize suç operasyonları ile trafik hizmetinde ekiplerimize hem operasyonel hem lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hem güvenlik güçlerine yapılan desteğin hem de şehirde oluşturulan güçlü güvenlik mesajının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Konvoy, "Dosta güven, düşmana korku" veren bir tablo çizdi.

Bursa'da güvenlik güçlerine yapılan bu kapsamlı araç takviyesi, kentin huzur ve güvenlik çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. - BURSA