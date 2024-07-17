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Bursa'da Emniyet Şeridinde Duran Tıra Arkadan Çarpan Kamyonet Alev Aldı

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Bursa'da emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarpan kamyonet, yangına neden oldu. Sürücü hafif yaralanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarpan kamyonet, alevlere teslim oldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, Orhangazi ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kamyonet yangın sonrası büyük hasar görürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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