Bursa'da acı son...Kiralamak istediği 17. kattaki daireden düştü

Bursa'da 45 yaşındaki bir adam, kiralamak için emlakçıyla geldiği 17.kattaki boş dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı ve polis soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşandı. 45 yaşındaki şahıs bir emlakçı ile görüşerek Doğanbey toplu konutlarında bulunan 17. kattaki daireyi görmek üzere binaya geldi. Daireyi incelediği sırada balkonda dengesini kaybeden şahıs aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA