Bursa'da Elon Musk'ın uyduları görüntülendi Bursa'da Elon Musk'ın uyduları görüntülendi Bursa'da Elon Musk'ın internet uyduları vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bursa'da Elon Musk'ın uyduları görüntülendi BURSA - Bursa'da Elon Musk'ın internet uyduları vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bursalı vatandaşlar gökyüzünden sıralı şekilde dolaşan cisimler olduğunu görünce panik yaparak ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Bir süre sonra gökyüzünden dolaşan cisimlerin Elon Musk'ın internet uyduları olduğu ortaya çıktı. Sıralı uydular Bursa üzerinden Güneye doğru gittiği görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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