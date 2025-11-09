Bursa'da Elektrikli Bisiklet ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde elektrikli bisiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 30 yaşındaki Recep Öztürk yaralandı.

Kaza, İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin bahçesine zeytin çuvalı götürmekte olan Recep Öztürk'ün kullandığı elektrikli bisiklete, seyir halindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Öztürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Recep Öztürk, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA