Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da trafo binasına giren 25 yaşındaki genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik trafolarını kontrol etmek için dolaşan görevliler, içeride hareketsiz bir şahsın olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince kimlik tespiti yapılan kişinin Okan S. (25) olduğu belirlenirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA