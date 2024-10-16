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Bursa'da El Freni Unutulan Kamyon Facianın Eşiğinden Döndü

Bursa'da El Freni Unutulan Kamyon Facianın Eşiğinden Döndü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde el frenini çekmeyi unutan kamyon hareket etmeye başladı. Duyarlı bir vatandaş, hızla hareket eden kamyonun kapısını açarak el frenini çekti ve olası bir kazayı önledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da el freni çekilmeyen kamyon hareket etmeye başladı. Durumu gören bir kişi, hareket eden kamyona binerek el frenini çekti. Faciadan dönülen anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Kısa süre sonra hareket eden kamyonu gören vatandaşlar, duruma el attı. Duyarlı bir vatandaş ise kamyonun kapısını açarak el frenini çekti. Facianın eşiğinden dönülen anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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