Bursa'da El Arabasıyla Gelen Zanlı, 5 Milyon Lira Değerindeki Mücevheri Çaldı

Bursa'da bir villadan çelik kasayı çalan zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, çalınan mücevherler bulundu.

Bursa'da el arabasıyla geldiği villadan yaklaşık 5 milyon lira değerinde mücevher bulunan çelik kasayı çalan zanlı tutuklandı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde Y.R.Ü'ye ait villadan çelik kasa hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, villaya sırtında el arabasını taşıyarak gelen ve daha sonra çelik kasayla çıkan kişinin B.A. (40) olduğunu belirledi.

Zanlı B.A'yı gözaltına alan ekipler, bu kişinin üzerinde yaptıkları aramada villadan çalınan araç anahtarını ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle B.A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda mücevher bulundu.

Bunların, söz konusu villadan çalınan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki inci kolye, pırlanta kolye, altın broş, altın kaplama kalem, gümüş kemer, kol saati gibi ziynet eşyaları olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, B.A'nın el arabasını sırtında taşıdığı ve daha sonra elinde bulunan çelik kasayla kaçtığı görülüyor.