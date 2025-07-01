Bursa'da Ekili Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ekili tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Nilüfer ilçesi İrfaniye ve Balkan mahalleleri arasındaki ekili tarım arazisinde çıktı. İzmir-Bursa yoluna yakın bir mevkide yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA