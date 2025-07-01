Bursa'da Ekili Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ekili tarım arazilerinde meydana gelen yangın, orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine yakın mevkide çıkan alevler, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ekili tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Nilüfer ilçesi İrfaniye ve Balkan mahalleleri arasındaki ekili tarım arazisinde çıktı. İzmir-Bursa yoluna yakın bir mevkide yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa