Bursa'da Ehliyetsiz Sürücüye 29 Bin TL Cezai İşlem

Bursa'da trafik ekipleri 2 hafta önce alkollü yakaladığı sürücüyü bu kez ehliyetsiz yakaladı. Sürücüye, ehliyetsiz otomobil kullanmaktan da 29 bin lira ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliği için uygulamalara aralıksız devam ediyor. Ekipler, son olarak Gürsu ilçesi Ankara Caddesi'nde yaptıkları uygulama sırasında şüphelenerek durdurduğu otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 hafta önce el konulduğunu belirlediler. Sürücünün 2 hafta önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Trafik ekipleri, sürücü Samet K.'ye ehliyetsiz otomobil kullanmaktan 29 bin lira ceza keserek otomobilini otoparka çektirdi.

2 hafta önce alkollü yakalanıp ehliyetine el konulmuş

Duruma öfkelenen sürücü Samet K., polis ekiplerine "Abi yanlış anlama beni, 2 hafta önce otomobili bağlattığım için zaten kiralamacı ile kavgalıyım. Son otomobili de işim var diyerek zorla aldım. Arkadaşımın ehliyeti var, ama uykusuzdu. "İyi hissetmiyorum" dediği için ben geçtim direksiyona" dedi.

Bunun üzerine Samet K. polis memurunun; "Ehliyetin yok, sen niye direksiyona geçiyorsun" sorusuna, "Abi ehliyetim vardı zaten, alkollü yakalandığım için siz aldınız. Abi ne olur otomobili bağlamayın. Yemin ediyorum kan çıkar. Adama ben dil dökerek aldım otomobili. Yakalanırsın, kötü olur dedi. Üstüne siz geldiniz" dedi. Samet K. ayrıca, "Yarın cenazeme beklerim, İnegöl Mahmudiye Mezarlığı'nda" diye konuştu

Diğer yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri halkın huzur için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti. - BURSA