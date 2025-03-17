Bursa'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Plakasını Kaskla Kapattı

Bursa'da ehliyetinin olmadığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsü plakasını kaskla kapattı. Motosiklet sürücüsü egzozu bağırtarak ilerlerken çevredekiler ise olan bitene anlam veremedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsü plakasını kask ile kapattı. Kask takmadan seyir haline geçen ve ehliyetinin olmadığı iddia edilen sürücü, motosikletin egzozunu bağırtarak ilerlemeye başladı. Çevredekiler olan bitene anlam veremezken, o anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA