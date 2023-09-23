Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis tahkikat başlattı.

Bursa'da eğlence mekanında silahlı Kavga : 3 yaralı

BURSA - Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi ParkOra AVM'de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen kavga dışarıya kadar taştı. Mercan A. arabadan aldığı silahla ateş etmeye başladı. Ateş etmesi sonucu Efendi D., Yiğit S. ve Tolga E. silahla yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.