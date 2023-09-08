Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

BURSA'da, eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle kendilerini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın (33) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarafların birbirine silahla ateş ettiği, yaralanan bir kişinin ise yolun kenarına taşındığı görüldü.

Olay, çarşamba gecesi saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda bulunan bir gece kulübünün girişinde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K., iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti. Yaşanan çatışmada vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı. Çağlar B. koşarak uzaklaşırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünü tahliye eden polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda kullandığı tabancasını attıktan sonra kaçan Çağlar B. ise polisler tarafından yakalandı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri çatışmada kullanılan 3 tabancayı ele geçirdi.

DÜN TOĞRAĞA VERİLDİ

Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Kılıç, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gayrimenkul alım- satım işleriyle uğraşan ve bekar olduğu öğrenilen Gökhan Kılıç dün toprağa verildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların ise hayatı tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Bu arada çatışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, tartışan iki grubun birbirine ateş ettiği, çatışmanın ardından yaralılardan birinin yolun kenarına taşındığı görüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.