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Bursa'da Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Bursa'da Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı
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Bursa'nın Yenişehir Havalimanı'ndan kalkış yapan bir eğitim uçağı, teknik sebeplerle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Arka dikmesi kırılan uçakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili AFAD, Jandarma ve 112 ekipleri seferber oldu.

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkış yapan bir eğitim uçağı, teknik sebeplerle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Arka dikmesi kırılan uçakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren Tcucl çağrı adlı Fenix e ait a210 tipi ultra light uçak öğrenci uçuşu sırasında Subaşı Köyü Tepebaşı Mevkisi'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre yaralı ve kayıp olmadığı bildirildi.

Afad, Jandarma ve 112 ekipleri seferber olurken, Bursa Valisi Erol Ayyıldız da gelişmeleri yakından takip etti.

Uçağın teknik nedenden dolayı araziye iniş yaptığı kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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