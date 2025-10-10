Haberler

Bursa'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon: 33 Yakalandı

Bursa'da Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyon: 33 Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonda 33 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 2 kişi de gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzensiz göçmenlerin barındırıldığı adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 33 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahısların kişi başı aylık 3 bin lira kira karşılığında çeşitli dairelerde barındırıldığı belirlendi. Operasyonda yapılan kontrollerde, 10 yabancı uyruklu şahsın vize ihlalinde bulunduğu, 6 şahsın kimliksiz olduğu, 5 yabancı uyruklu şahsın ise il dışına çıkma yasağını ihlal ederek bulundukları tespit edildi. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağlayan 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu

Yıldız futbolcu Mourinho'yu ifşaladı: Her gece...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt geldi

Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu

Yıldız futbolcu Mourinho'yu ifşaladı: Her gece...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.