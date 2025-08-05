Bursa'da Düz Kontakla Araç Çalan Hırsız Yakalandı

Bursa'da Düz Kontakla Araç Çalan Hırsız Yakalandı
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İnegöl'de düz kontak yaparak otomobil çalan hırsızlardan biri, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacı sonucu yakalandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobili düz kontak yaparak çalan hırsızlık şüphelisinden biri jandarma ve polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl'e bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, 1 Ağustos günü 04.00 sıralarında 2 şahıs, 16 KR 367 plakalı otomobili düz kontak yaparak çaldı. Hırsızların mahalle içerisinde gezerken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlardan birinin yerini tespit etti. Şüpheli Sabır U., Akhisar Mahallesi'nde İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ve polis ekiplerince çaldığı araçla kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı. Karakoldaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç ise sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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