Bursa'da düşen eğitim uçağında Manisalı pilot hayatını kaybetti - Haberler

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Bursa'da düşen eğitim uçağında Manisalı pilot hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da düşen eğitim uçağında Manisalı pilot hayatını kaybetti

Bursa'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden öğretmen pilot Furkan Otkum'un (27) Manisa'nın Salihli ilçesinden olduğu öğrenildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Bursa'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden öğretmen pilot Furkan Otkum'un (27) Manisa'nın Salihli ilçesinden olduğu öğrenildi.

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi, tek motorlu iki kişilik bir uçağın sokak arasına düşerek yanması sonucu Salihlili öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.

Salihlili pilot Furkan Otkum'un, Sevim-Sinan Otkum çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

AK Parti Salihli İlçe Yönetimi'nde yer alan anne Sevgi Otkum'un Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) emeklisi, baba Sinan Otkum'un ise katip emeklisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Salihlili pilot Furkan Otkum'un, özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları çerçevesinde pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli, Manisa, Bursa, Pilot, 3. Sayfa, Haberler

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