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Bursa'da Dünürler Arasında Silahlı Kavga: Biri Yaralandı

Bursa'da Dünürler Arasında Silahlı Kavga: Biri Yaralandı
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İnegöl'de boşanma aşamasındaki bir karı-koca arasında çıkan tartışma sonucunda, kızın babası tarafından dünürü bacağından vurularak yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki dünür arasında çıkan silahlı kavgada, dünürlerden biri tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Divan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karı-koca arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen kızın babası Alaattin E. (55) dünürü İbrahim K.'yi (51) konuşmak için çağırdı. Site bahçesinde buluşan iki dünür arasında tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada kızın babası Alaattin E. (55) dünürü İbrahim K.'yi (51) silahla bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralının ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralanan dünür, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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